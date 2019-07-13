Отказ от жетонов: уже с понедельника метро Киева вводит новые правила

В метро откажутся от жетонов/ УНИАН

С 15 июля на двух станциях метро: Нивки и Ипподром не будут продавать жетоны - будут работать только современные средства оплаты.

Ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных, сказано на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Полностью жетон будет постепенно выведены из обращения до 30 октября 2019 года.

Также в ведомстве рассказали, как можно оплатить проезд:

1) Карточка метро

продается на работает на всех станциях, как за наличные, так и по безналичному расчету

залоговая стоимость 15 грн (возвращается при сдаче карты после использования поездок в кассу)

стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества.

можно проводить группу лиц (например, если вы везете детей на экскурсию)

действительна год после последней поездки

2) Бесконтактная банковская карта

работает на желтых турникетах

стоимость поездки 8 грн

работает с приложениями ApplePay и GooglePay

иногда в банковской системе бывают сбои, тогда вам придется либо подождать до восстановления работы или воспользоваться альтернативным способом оплаты

3) Е-билет

работает как в метро, ​​так и в наземном транспорте (турникеты обозначены)

в метро продается на станциях - Крещатик, Театральная, Площадь Независимости, Лесная, Арсенальная, Академгородок, Теремки, Выдубичи, Почайна

стоимость 50 грн

стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества.

пополнения онлайн - https://transport.kyivcity.gov.ua

Напомним, что в метро Киева окончательного исчезновения жетонов.

Ранее Главред уже писал о едином электронном билете: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок.

Напомним, в Киеве введут учет пассажиров-льготников с помощью карточки киевлянина. В столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, которая объединит наземный и подземный транспорт единственным учетом пассажиров.

Ранее в Киеве закрыли пять станций метро из-за гибели пассажира на рельсах.