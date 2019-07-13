Отказ от жетонов: уже с понедельника метро Киева вводит новые правила

На первых 2 вестибюлях начинают работать только современные методы оплаты проезда.
С 15 июля на двух станциях метро: Нивки и Ипподром не будут продавать жетоны - будут работать только современные средства оплаты.
Ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных, сказано на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Полностью жетон будет постепенно выведены из обращения до 30 октября 2019 года.
Также в ведомстве рассказали, как можно оплатить проезд:
1) Карточка метро
- продается на работает на всех станциях, как за наличные, так и по безналичному расчету
- залоговая стоимость 15 грн (возвращается при сдаче карты после использования поездок в кассу)
- стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества.
- можно проводить группу лиц (например, если вы везете детей на экскурсию)
- действительна год после последней поездки
2) Бесконтактная банковская карта
- работает на желтых турникетах
- стоимость поездки 8 грн
- работает с приложениями ApplePay и GooglePay
- иногда в банковской системе бывают сбои, тогда вам придется либо подождать до восстановления работы или воспользоваться альтернативным способом оплаты
3) Е-билет
- работает как в метро, так и в наземном транспорте (турникеты обозначены)
- в метро продается на станциях - Крещатик, Театральная, Площадь Независимости, Лесная, Арсенальная, Академгородок, Теремки, Выдубичи, Почайна
- стоимость 50 грн
- стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества.
- пополнения онлайн - https://transport.kyivcity.gov.ua
Напомним, что в метро Киева окончательного исчезновения жетонов.
Ранее Главред уже писал о едином электронном билете: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок.
Напомним, в Киеве введут учет пассажиров-льготников с помощью карточки киевлянина. В столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, которая объединит наземный и подземный транспорт единственным учетом пассажиров.
Ранее в Киеве закрыли пять станций метро из-за гибели пассажира на рельсах.