Резкое похолодание: в Киеве зафиксировали температурный антирекорд

Температура воды в Днепре резко упала / ukrdrive.com.ua

В Киеве в среду, 17 июля, зафиксирован первый температурный антирекорд нынешнего лета.

Температура воды в реке Днепр в городской черте впервые после 27 мая стала ниже + 20° С, сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, 17 июля среднесуточная температура воды была + 9,8° С и продолжает снижаться.

"Но лето продолжается, и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20° С", - добавили в обсерватории.

Напомним, ранее сообщалось о том, что недавний мощный ливень в Киеве побил 57-летний рекорд.