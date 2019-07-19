У Порошенко отказались от спецпошлин для бизнеса Медведчука

Южанина считает, что не нужно трогать Медведчука из-за угрозы политической акции / Фото: Facebook/Нина Южанина

Бывший бухгалтер Петра Порошенко, народный депутат партии экс-президента Нина Южанина выступила против инициативы президента Владимира Зеленского о введении спецпошлин на российские нефтепродукты для бизнесмена и лидера Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука.

"Давайте сначала разберемся, не политическая ли это акция сегодня. Введение спецпошлины. Введение спецпошлины вводится только тогда, когда мы имеем свой собственный продукт и хотим защитить свой рынок. Такого у нас нет", сказала она в эфире UA:Перший.

По слова Южаниной, для Медведчука в Украине достаточно уплаты налогов, чтобы спецпошлины не были расценены, как политический пиар.

"Рыночная экономика не предусматривает введение спецпошлин на те товары которых нет в стране. Это просто может привести к коллапсу в стране и больше ни к чему", - заявила соратница Порошенко.

Ведущая отметила, что спецпошлины могут быть учреждены в отношении Медведчука, поскольку он в США находится под санкциями. Она добавила, что инициатива Зеленского позволит ограничить влияние кума Путина на украинскую политику.

"Политических акций мы вообще не делали, потому что это привело бы к еще большему краху экономики. … Нельзя такими методами работать", - настаивает Южанина.

Как известно, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что в Страсбурге Украину представлял не только неуполномоченный глава Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук, но и первый номер в списке партии Европейская солидарность Петр Порошенко, которые не имели на это права.