"Горячий воздух и грозы": синоптик предупредила о капризах погоды в день выборов в Раду

В день выборов в Верховную Раду 2019 в ряде областей Украины возможны дожди с грозами, сообщила синоптик / facebook.com/olya.zorya.1

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в воскресенье, 21 июля — в этот день запланированы выборы в Верховную Раду 2019, воздух будет очень теплым или даже горячим, однако в ряде регионов возможны кратковременные дожди с грозами.

В нашей стране "лето снова ожило", написала эксперт на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, на больше части украинской территории 21 июля температура составит +25…+30 градусов, а на юге, на востоке и в центре воздух местами может прогреться до +32.

"Дожди с грозами, кратковременные, возможны на западе, севере Украины, а также на Виннитчине, в Кропивницкому и окружающих районах...", — предупредила синоптик.

Эксперт добавила, что в Киеве также возможен локальный дождь с грозой. В столице днем прогнозируется +26…+29.Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине с 23 июля ощутимо похолодает, похолодание принесет северный ветер. В Укргидрометцентре предупреждали, что 22-23 числа в Киеве задождит — днем прогнозируются дожди с грозами.