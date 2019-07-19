Синоптик рассказала, когда Украину накроет ощутимое похолодание

19 июля 2019, 13:35

В Украине ожидаются осадки и похолодание.

Дождь, погода, лето
В Украине ожидаются осадки и похолодание / facebook.com/ukrgmc.official

В субботу, 20 июля, в Украине ожидаются осадки, а со вторника, 23 июля, прогнозируется похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, 20-21 июля температура воздуха в Украине повысится: "В южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 27 + 32 градуса. На Западе и Севере предполагается + 24 + 29, местами до +30 градусов".

Синоптик подчеркнула, что кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, также в субботу дожди ожидаются в отдельных районах Винницкой и Одесской областей.

Она отметила, что в Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, возможны кратковременные осадки, днем до +25 +27 градусов.

/ wxcharts.com

"В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до + 26 + 29 градусов. Возьмите на избирательные участки небольшие зонты, вдруг что, можно от неприятных лиц на стендах закрываться", - написала она.

Диденко подчеркнула, что в понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится, а во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание.

/ wxcharts.com

Ранее в Киеве зафиксировали температурный антирекорд. Температура воды в реке Днепр в городской черте впервые после 27 мая стала ниже + 20 градусов.

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