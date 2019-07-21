Украину накроют ливни с грозами: синоптик назвала дату резкого похолодания

В Украине ожидаются ливни с грозами / donbass.ua

В понедельник, 22 июля, в Украине погоду будет определять атмосферный фронт, который создаст условия атмосферной нестабильности, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт в понедельник обусловит в западных и северных областях Украины кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться", - написала она в Facebook.

По ее прогнозу, атмосферный фронт постепенно будет перемещаться на восток и юго-восток, поэтому в понедельник вечером осадки стоит ожидать в Одесской области, а также в центральных областях, кроме Днепропетровщины. В то же время на Востоке и на большинстве территории Юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода.

Синоптик подчеркнула, что температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем ожидается +25 + 30 градусов, на Западе + 23 + 28 градусов, на Юге и Востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 28 + 33 градуса. В то же время на крайнем севере страны "уже подует грядущее похолодание", в северных районах Черниговщины и Киевщины завтра + 23 + 25 градусов.

/ wetterpate.de

Она прогнозирует, что в Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью + 15 + 19 градусов, завтра днем +25 +27 градусов.

"Во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включая Киев, температура воздуха ощутимо снизится", - резюмировала синоптик.

/ wxcharts.com

Напомним, ранее украинцам пообещали погодные сюрпризы.