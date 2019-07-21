Корабль викингов: бригада морской пехоты получила новую нарукавную эмблему

Морская пехота наследует викингов / Фото: скриншот из видео

Бригада морской пехоты имени Белинского будет носить новую нарукавную эмблему, на которой изображен корабль викингов.

Как сообщает Военное телевидение в YouTube, главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак утвердил нарукавную эмблему для 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Уточняется, что ранее на эмблеме 36-й ОБрМП был изображен меч в виде якоря, голова пантеры и надпись: "Там, где мы, там победа"". Отныне на эмблеме в форме щита будет красоваться корабль викингов, который выполнен в двух техниках – более яркой по цвету и приглушенной.

Командование уверяет, что вопрос замены старых патчей на новые очень важен, так как ему никогда за время независимости Украины не уделялось достаточно внимания. Старые шевроны якобы выглядели, как пережитки советского времени или аматорские работы.

Планируется до сентября 2019 года обновить все шевроны сухопутных войск Украины.

Напомним, в Харькове выпускники академии Национальной гвардии отметили выпускной под песню Офицеры, россияне Олега Газманова, который поддерживает Путина и выступает на оккупированном Донбассе.