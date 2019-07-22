Хорошо, что не бензопилой: в Днепре неиспользованные бюллетени погасили топором (видео)

Погасить неиспользованный избирательный бюллетень нужно путем отделения его правого нижнего угла / Скриншот видео гражданской сети ОПОРА

В Днепре на одном из избирательных участков неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором.

Видео, на котором видно, как члены комиссии использую топор, опубликовала в Facebook гражданская сеть ОПОРА. В соответствии с законом, погасить неиспользованный избирательный бюллетень нужно путем отделения его правого нижнего угла.

"Обычно их отрезали ножницами", - добавляют в ОПОРЕ.

В Сети бурно отреагировали на лайфхак и даже предложили членам избирательных комиссий свои варианты – использовать секатор или даже бензопилу.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%. В МВД заверяют, что голосование 21 июля на парламентских выборах 2019 прошло без системных нарушений.

В Центральной избирательной комиссии обработали 33,79% протоколов на парламентских выборах. Согласно данным ЦИК, голоса распределяются следующим образом: Слуга народа - 42,15%; Оппозиционная платформа - За жизнь - 12,70%; Европейская солидарность - 8,72%; Батькивщина - 8,17%; Голос - 6,41%.