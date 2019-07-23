Зеленский назначил замглавы СНБО бывшего адепта Тимошенко

Алексей Данилов стал замглавы СНБО / День

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", – отмечается в указе №551 от 23 июля 2019, обнародованном на сайте главы государства.

Как известно, Данилов ранее, в 2005 году, был председателем Луганской облгосадминистрации. Он также входил в Раду V созыва: был народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко с мая 2006 по ноябрь 2007 года. Заместитель председателя Партии вольных демократов.

Напомним, 15 июля Зеленский утвердил обновленный состав СНБО. В состав СНБО вошли председатели Службы внешней разведки и Госфинмониторинга.

Еще 31 мая Зеленский указом №340/2019 изменил персональный состав СНБО. Согласно документу, председателем СНБО является президент Зеленский.

Согласно указу, из состава СНБО были выведены Александр Турчинов, Игорь Райнин, Виктор Муженко и Юрий Стець.