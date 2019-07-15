Зеленский утвердил обновленный состав СНБО

Владимир Зеленский обновил состав СНБО / president.gov.ua

Состав Совета национальной безопасности и обороны Украины пополнился председателем Службы внешней разведки и Госфинмониторинга Владиславом Бухаревым и Игорем Черкасским.

Кроме того, президент Владимир Зеленский своим указом №520/2019 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" утвердил в составе СНБО руководителя президентского офиса Андрея Богдана и двух его заместителей - Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 31 мая Зеленский указом №340/2019 изменил персональный состав СНБО. Согласно документу, председателем СНБО является президент Зеленский.

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Кроме того, в СНБО вошли министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы тогдашней Администрации президента Пристайко и Рябошапка и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Согласно указу, из состава СНБО были выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.