В Укргидрометцентре назвали области, в которых "врежут" грозы

Сегодня в ряде областей Украины будут грозы, предупредили в Укргидрометцентре / vk.com/typical_cherkassy

В среду, 24 июля, погода в Украине будет дождливой — на большей части территории страны ожидаются дожди.

Сегодня на Волыни, на Ровенщине, на Львовщине, на Тернопольщине, на Хмельнитчине, на Харьковщине, на Луганщине, на Донетчине и на Запорожье будут грозы, предупредили в Ургидрометцентре.

По данным синоптиков, сухая погода прогнозируется только на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в подконтрольном России Крыму.

На западе нашей страны и на севере днем максимальная температура ожидается +25 градусов, в центре — +26, на востоке — +28, а на юге — +29 градусов. Погода в Киеве прогнозируется мокрая — днем ожидается дождь, а температура составит +22…+24 градуса.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталия Диденко спрогнозировала, что в субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, в Украине ожидается потепление, но уже с понедельника, 29 числа, температура воздуха снова снизится.

Напомним, в Укргидрометцентре была спрогнозирована погода на месяц, синоптики сообщили, что в июле-2019 будет температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.