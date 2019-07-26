Под Черновцами рухнул дельтаплан, опубликованы фото с места ЧП

В Черновицкой области рухнул дельтаплан, есть пострадавшие / cv.dsns.gov.ua

В пятницу утром, 26 июля, в селе Погореловка (находится под Черновцами) на приусадебный участок упал дельтаплан, в котором находились двое мужчин, обошлось без жертв.

Легкомоторный летательный аппарат рухнул около 10:00, мужчины попали в больницу, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, обстоятельства чрезвычайного происшествия и личности пострадавших — устанавливаются.

"Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу...", — отметили в ГСЧС.Читайте такжеНа Харьковщине разбился учебно-боевой самолет, опубликованы фото

Напомним, в конце июня в Полтавской области на окраине города Кобеляки рухнул мотодельтаплан, погибли два человека. Мотодельтаплан потерпел крушение в поле возле села Подгора.