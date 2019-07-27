В Бортничах на очистной станции ЧП: появились первые фото

В Бортничах залповый сброс нефтепродуктов / vodokanal.kiev.ua

В Бортничах под Киевом зафиксировали залповый сброс на очистные сооружения станции аэрации.

По информации, туда поступили стоки со значительным превышением нормативных показателей в канализационную сеть.

Экологическое ЧП произошло 26 июля около 8:45 в приемной камере песколовки II блока БСА.

Стало известно, что в воде появились пятна загрязнений маслянистого типа. Эксперты предварительно заявили, что произошел залповый сброс нефтепродуктов. В связи с этим были в срочном порядке взяты пробы и направлены на анализ в химико-бактериологическую лабораторию, передает пресс-служба Киевводоканала.

Добавим, что залповый сброс — это сброс сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, превышающих более чем в 20 раз допустимые величины показателей.

Читайте такжеКиев выделит деньги на гидроузел в БортничахТакие сбросы выводят из строя оборудование, требуют больших финансовых затрат и времени на очистку, негативно влияют не экологию.

ЧП на очистной станции в Бортничах / vodokanal.kiev.ua

Напомним, ранее Япония выделила Украине кредит на сумму 800 миллионов долларов, предназначенный на реконструкцию Бортничской станции аэрации под Киевом. Кредит предоставлен на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет, а распорядителем средств стал Киевводоканал.