В Бортничах на очистной станции ЧП: появились первые фото

Внезапно в воде появились пятна загрязнений маслянистого типа
В Бортничах под Киевом зафиксировали залповый сброс на очистные сооружения станции аэрации.
По информации, туда поступили стоки со значительным превышением нормативных показателей в канализационную сеть.
Экологическое ЧП произошло 26 июля около 8:45 в приемной камере песколовки II блока БСА.
Стало известно, что в воде появились пятна загрязнений маслянистого типа. Эксперты предварительно заявили, что произошел залповый сброс нефтепродуктов. В связи с этим были в срочном порядке взяты пробы и направлены на анализ в химико-бактериологическую лабораторию, передает пресс-служба Киевводоканала.
Добавим, что залповый сброс — это сброс сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, превышающих более чем в 20 раз допустимые величины показателей.
Читайте такжеКиев выделит деньги на гидроузел в БортничахТакие сбросы выводят из строя оборудование, требуют больших финансовых затрат и времени на очистку, негативно влияют не экологию.
Напомним, ранее Япония выделила Украине кредит на сумму 800 миллионов долларов, предназначенный на реконструкцию Бортничской станции аэрации под Киевом. Кредит предоставлен на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет, а распорядителем средств стал Киевводоканал.