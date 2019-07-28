Эксперт пояснила, как прекратить катастрофический отток заробитчан из Украины

Заробитчане останутся в Украине в случае роста средней зарплаты / фото: uainfo.org

Эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина высказала мнение, что для удержания рабочей силы в пределах страны в Украине необходимо поднять заработную плату до 75% от дохода граждан европейских государств.

"Согласно с цифрами, которые я знаю из международных исследований, в 2050 году население Украины составит 36 млн, а в 2100-м – 28 млн. Поскольку у нас смертность превышает рождаемость ежегодно на 200 тысяч, мы должны больше заботиться о нашей рабочей силе, поскольку ее действительно не хватает. Нужна ситуация, когда работа будет более эффективно оплачиваться, потому что первым приоритетом при поиске работы все экспертные организации признают размер зарплаты", - цитирует ее Обозреватель.

По словам Пашкиной, причина оттока работоспособных граждан в Европу – это украинская зарплата, которая является самой низкой среди стран ЕС.

Читайте такжеЭкономика Украины сегодня держится только на заробитчанахЭксперт подчеркнула, что средняя зарплата в страна Европы в украинской валюте составляет 42 тысячи гривен. При этом средний заработок по Киеву – 15 тысяч гривен, а в регионах и того меньше.

"Если мы хотим, чтобы украинцы оставались на рабочих местах, украинская зарплата должна составлять 65-75% от соседей. В Польше это 800 евро, в Чехии 800 евро минималка, а на квалифицированную работу 1,5 тыс. евро. Про Германию уже не говорим. Наши 600 долларов выглядят скромно", – констатировала она.

Как ранее сообщалось, общее число украинских заробитчан за рубежом по данным Минсоцполитики на конец 2018 года находится в пределах от 7 до 9 млн человек.

Напомним, в ближайшем будущем Польше может понадобиться значительное увеличение предложения рабочей силы, говорится в документе "Миграционная политика Польши", обработанном Министерством внутренних дел и администрации Польши.