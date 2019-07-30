Стрельба в Киеве: уроженец Днепропетровщины ранил 18-летнюю девушку (фото)

Позже у дома на проспекте Павла Тычины патрульные задержали подозреваемого/ Фото Нацполиции

В Днепровском районе Киева 30 июля уроженец Днепропетровсткой области устроил стрельбу - ранения получила 18-летняя девушка.

Об инциденте полиции стало известно от медиков. Копам позвонил врач и сообщил о госпитализации с улицы Мартовской девушки с огнестрельным ранением ноги.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульных. На месте инцидента стало известно, что на улице между мужчиной и компанией возникла словесная перепалка, а затем началась драка. В результате мужчина достал, по предварительным данным, травматический пистолет, выстрелил и скрылся.

Впоследствии у дома на проспекте Павла Тычины патрульные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, ранее судимый за вымогательство. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли гильзу, а у задержанного – оружие. Все предметы направили на проведение экспертизы.

Фото Нацполиции

Фото Нацполиции

Стрелка задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, 16 июля в городе Ирпень под Киевом 19-летний парень устроил стрельбу на улице, а когда его задержали копы и доставили в отделение полиции, застрелился прямо в участке.