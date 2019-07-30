"Обосцаный бомжатник": "никчему" Кличко распекли за мосты, дороги и больницы, "как после бомбежки"

30 июля 2019, 20:46

Мэр Киева нарвался на критику в Сети из-за мостов, ужасных дорог и дорогого проезда.

Виталий Кличко
Виталий Кличко нарвался на критику в Сети / kyivcity.gov.ua

30 июля, во вторник, градоначальник Киева Виталий Кличко во всеуслышание обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал главу Офиса президента Андрея Богдана "некомпетентным" и "лживым непрофессионалом".

"Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан – полная  чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?", - заявил Кличко в видео, которое разместил на своей странице в Facebook.

Но ожидаемую поддержку от киевлян Кличко не получил.

Отметим, комментариях под видео началась настоящая жара. Чего только не вспомнили Кличко – и мосты, и цены на проезд, и страшные больницы.

"Всё понятно. Так что с мостом за 400 млн??? На стекло не пускают. То есть мост уже в аварийном состоянии???", - пишет Владимир Заболотный.

"Год прошел, как вы подняли цены на проезд вдвое. Где улучшения?!", - спросила Юлия Яворская.

"Виталий Владимирович, возможно Вам ваши замы доносят очень искажённую ситуацию по Киеву, но в Киеве действительно не все хорошо, мосты, это одно, но "схемы начислений потребителю" в таких КП киевтеплоенерго, киевводоканал, КП управляющие компании, это все работа ваших замов, негатив которой вылился на Вашу репутацию , как главы КГГА", - сказал Александр Вакула.

"Мост на богатырской, который перед Вышгородом, уже 5 лет стоит. Денег ушло немеряно. А он стоит. Дороги в Киеве - просто позор", - высказался Владимир Черненко.

"Объясните тогда киевлянам, почему Киев после каждого большого дождя покрывается потоками грязи и почему застройщики в Киеве могут гробить городскую среду", - возмутился Дмитрий Литвин.

"Некомпетентність-это вбухивать кучу денег в мосты и отмывать ещё больше, пока детские дома и больницы стоят как после бомбежек...", - отметил Александр Алекс.

"Вова ти сам-нікчема. І нєхрєн на когось багно виливати...", - сказала Раиса Колесова.

"Сколько будет украдено на шулявской развязке? Почему мост на владимерской горке стоил 400 а на шулявке 820? и когда в вашем доме закроют суши клуб?", - вопрошает Дмитрий Гуня.

"Виталий Батькович, загляни на Минскую, выход с метро в сторону больницы, Ощадбанка - когда-то красивое место превратилось в обосцаный бомжатник с трухлым железом, из которого продают еду и мимо которого ходят в больницу. Нужно вылазить из своего офиса и дома в город", - высказался Александр  Белый.

Читайте такжеКличко сравнил Зеленского с ЯнуковичемНапомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.

Письмо Богдана с соответствующим обращением к правительству было направлено на адрес министра Кабмина Александра Саенко.

Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук получение письма подтвердил.

26 июля глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании.

"История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - сказал Гройсман.

30 июля стало известно, что заседание правительства, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, не состоится.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев критика соцсети мост увольнение Владимир Зеленский Виталий Кличко ремонт дорог новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:07
Не Брэдли Купер: Леди Гага засветилась на публике с новым возлюбленным
20:46
"Обосцаный бомжатник": "никчему" Кличко распекли за мосты, дороги и больницы, "как после бомбежки" Видео
20:38
ЦИК признал избранными в нардепы еще 49 кандидатов: кто прошел в Раду
19:55
Два удара по здоровью: прогноз магнитных бурь на август 2019 встряхнуть людей по серьезке Видео
19:54
Скандального главу Окружного админсуда Киева громогласно вызвали в ГПУ Фото
19:35
Обучение "слуг народа" в Трускавце: в сеть слили "домашнее задание" Фото Видео
19:16
Цена жизни - 600 долларов: в полиции раскрыли жуткие подробности убийства молодого парня под Киевом
19:13
Топ-10 специальностей в вузах Украины, куда сложно поступить
19:00
"Богдан - лживый непрофессионал": Виталий Кличко обратился к Зеленскому Видео
18:53
День Ильи 2019: когда и как молиться пророку о замужестве, здоровье и деньгах Видео
18:48
Охотник за разумом 2 сезон: дата выхода, сюжет и новый трейлер
18:43
Выломали дверь и закидали яйцами: Укринформ атаковали крепкие молодчики Видео
18:37
Зе-команда готова отменить мораторий на продажу земли до конца года
18:28
Международный скандал: Портнов выяснил, как Порошенко незаконно прослушивал дипломатов из ЕС и МВФ – чем это грозит Видео
18:25
В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт по Элвису Пресли Видео
18:24
Зеленский взял себе в советники участника Битвы экстрасенсов - видео Фото Видео
18:12
Эксперт рассказал, из-за чего могут поссориться "слуги народа"
18:05
В Херсоне сожгли Мерседес чиновника Укртрансбезопасности
17:40
Вернуться на Донбасс после войны: стало известно, сколько переселенцев планируют жить дома Видео
17:34
"Уберите пьяных, вонючих мужиков": в Сети обсуждают реформу от Укрзализныци
17:28
Слава Каминская беременна Видео
17:26
В ГБР назвали странным поведение Порошенко Видео
17:09
Экс-футболист Шахтера отправился в Китай
17:04
Суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma
17:00
В Крыму автомобиль рухнул с обрыва на пляж с людьми - фото Фото
16:52
Кража вещдоков на 50 миллионов: детективы задержали еще одного подозреваемого
16:51
ГБР проводит обыски в аэропорту Жуляны и на таможне
16:47
Эксперт спрогнозировал, получит ли Саакашвили высокую должность от Зеленского
16:46
Украинский генерал поделился планами "достать ракетами Москву и Питер" Видео
16:43
Женщины, незаконченное высшее: социологи нарисовали портрет избирателя Слуги народа
16:33
Известный спортивный чиновник обвинен в организации заказного убийства
16:33
Даша Астафьева случайно засветила голую грудь Фото
16:23
Пьяный водитель устроил гонки с копами: беглеца остановил бетонный забор Видео
16:17
Умерла участница Олимпиады-2014
16:09
Синоптик предупредил о жуткой жаре в августе: где ждать пекла до +36 градусов Видео
15:57
Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили
15:55
Зеленского позвали на дебаты в Генассамблею ООН
15:50
Карпаты подписали двух легионеров
15:39
Метро Киева откажется от "зеленых" карт: детали Видео
15:36
Муж знаменитой певицы скрывается в Украине от международного розыска
15:34
Нормандский формат "не фурычит": в Польше сделали громкое заявление по Донбассу
15:21
Стрельба в Киеве: уроженец Днепропетровщины ранил 18-летнюю девушку (фото)
15:12
"Свиньи, как в Индии": туристы показали на видео срач на пляжах Азовского моря Видео
15:00
Новый допрос Порошенко: стала известна дата и время
14:57
Шлюхострим: девушки‑стримерши проведут флешмоб против сексизма
14:43
Кэти Перри лишилась клипа с 2 млрд просмотров: что случилось Видео
14:42
В Англии ввели новое футбольное правило
14:30
На курортах Азовского моря массово травятся люди: подробности
14:14
Шюррле подпишет контракт со Спартаком
13:55
Досрочные местные выборы: Богдан назвал ключевое условие Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять