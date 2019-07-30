"Обосцаный бомжатник": "никчему" Кличко распекли за мосты, дороги и больницы, "как после бомбежки"

Виталий Кличко нарвался на критику в Сети / kyivcity.gov.ua

30 июля, во вторник, градоначальник Киева Виталий Кличко во всеуслышание обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал главу Офиса президента Андрея Богдана "некомпетентным" и "лживым непрофессионалом".

"Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан – полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?", - заявил Кличко в видео, которое разместил на своей странице в Facebook.

Но ожидаемую поддержку от киевлян Кличко не получил.

Отметим, комментариях под видео началась настоящая жара. Чего только не вспомнили Кличко – и мосты, и цены на проезд, и страшные больницы.

"Всё понятно. Так что с мостом за 400 млн??? На стекло не пускают. То есть мост уже в аварийном состоянии???", - пишет Владимир Заболотный.

"Год прошел, как вы подняли цены на проезд вдвое. Где улучшения?!", - спросила Юлия Яворская.

"Виталий Владимирович, возможно Вам ваши замы доносят очень искажённую ситуацию по Киеву, но в Киеве действительно не все хорошо, мосты, это одно, но "схемы начислений потребителю" в таких КП киевтеплоенерго, киевводоканал, КП управляющие компании, это все работа ваших замов, негатив которой вылился на Вашу репутацию , как главы КГГА", - сказал Александр Вакула.

"Мост на богатырской, который перед Вышгородом, уже 5 лет стоит. Денег ушло немеряно. А он стоит. Дороги в Киеве - просто позор", - высказался Владимир Черненко.

"Объясните тогда киевлянам, почему Киев после каждого большого дождя покрывается потоками грязи и почему застройщики в Киеве могут гробить городскую среду", - возмутился Дмитрий Литвин.

"Некомпетентність-это вбухивать кучу денег в мосты и отмывать ещё больше, пока детские дома и больницы стоят как после бомбежек...", - отметил Александр Алекс.

"Вова ти сам-нікчема. І нєхрєн на когось багно виливати...", - сказала Раиса Колесова.

"Сколько будет украдено на шулявской развязке? Почему мост на владимерской горке стоил 400 а на шулявке 820? и когда в вашем доме закроют суши клуб?", - вопрошает Дмитрий Гуня.

"Виталий Батькович, загляни на Минскую, выход с метро в сторону больницы, Ощадбанка - когда-то красивое место превратилось в обосцаный бомжатник с трухлым железом, из которого продают еду и мимо которого ходят в больницу. Нужно вылазить из своего офиса и дома в город", - высказался Александр Белый.

Читайте такжеКличко сравнил Зеленского с ЯнуковичемНапомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.

Письмо Богдана с соответствующим обращением к правительству было направлено на адрес министра Кабмина Александра Саенко.

Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук получение письма подтвердил.

26 июля глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании.

"История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - сказал Гройсман.

30 июля стало известно, что заседание правительства, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, не состоится.