Экс-нардеп напугал массовым "побегом" военнослужащих из рядов ВСУ

Бойцы ВСУ / УНИАН

Бойцы ВСУ в массовом порядке увольняются c контрактов в действующей армии.

Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook экс-нардеп-"регионал" Алексей Журавко.

В доказательство своих слов он приводит фотокопию письма замначальника Генштаба ВСУ Николая Думенко, направленного главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко. Военачальник приводит данные, согласно которым с января нынешнего года из рядов украинской армии уже уволились 9 386 рядовых, старшин и сержантов. Причем большая часть из них несла службу в тех частях, которые дислоцированы в зоне военного конфликта на Донбассе. При этом 81% увольняющихся отказались от заключения нового контракта с Минобороны (+30% по сравнению с 2018-м).

Напомним, ранее сообщалось о том, что из рядов ВСУ выдворили больного корью солдата.