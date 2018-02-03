Почему создание контрактной армии в Украине провалилось

Мирослав Гай

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады

3 февраля 2018, 20:35

Украинцы не спешат в армию, и это вполне объяснимо.

Украинским военным необходимо поднять зарплату

Сейчас украинский солдат получает 7000 грн. А находясь на нуле получает доплату в 10000. При этом у нас есть большая нехватка людей. Поэтому нагрузка на служащих двойная и тройная, люди больше устают, уходят. Контракт провален, этого не скрыть.

Так что же нужно сделать, чтобы люди пошли?

Оставим вопрос патриотизма. Это важный елемент, но армия это институт, механизм и он должен работать независимо от общественных настроений - и работать хорошо. Сегодня есть патриотический подъем - отлично. Нету - ничего страшного, если машина отлажена и работает как часы.

Так как построить этот механизм? Для начала его нужно наполнить людьми. Профессиональными. Давайте поступим как хедхантеры от корпораций и ответим на вопросы.

Почему не идет солдат, если есть тотальный запрос, а он есть - это вам любой командир, любой бригады или бата горячо подтвердит. Раз есть вакансии (полно, даже столько, что это несет угрозу национальной безопасности), а работник не идет, то значит предложение не привлекательно.

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Из чего состоит привлекательность предложения?

1. Первое - это заработная плата.

Большинство из нас идя на работу первым спрашивает: А сколько? Так сколько же должен получать военослужащий?

Давайте вначале спросим себя, а какой "солдат"(рядовой, офицер) нужен Украине? Кого мы хотим нанять?

Конечно мы хотим профессионала, которому предстоит:

-Управлять танком за 5 миллионов долларов или самолетом за 50 миллионов. Интересно, сколько получает банкир управляющий капиталом в 50 лямов зеленых? И важно же этот танк не угробить. И знать и уметь его минимально чинить, я уже не говорю об использовании всей начинки.

- Знать математику и проводить сложнейшие балистические и топографические расчеты с учетом физики и химии для успешной стрельбы. Вы хоть когда нибудь видели расчеты обычного вычислителя? А инженеры? А связь? Физика, химия, электроника все это входит в обязательные знания не офицеров даже, а солдат в зависимости от профессии.

- Деловодство и бухучет. Бухгалтер на гражданке получает от 10000 грн на постоянном месте работы. В армии подразделения в тысячи человек. И все это счета, документы, договора... Ни одно предприятие страны не имеет столько бумагооборота как армия.

- Солдат должен выдерживать невыносимые физические условия. Холод, жару, закрытые отсеки техники, марши на огромные дистанции, и все при ограничениях пищи и воды. Отдельные специалисты испытывают колоссальные нагрузки под водой, перегрузки в небе, удары об землю, спускаясь на тряпке с высоты сотен и тысяч метров, испытывать контузии от взрывов и выстрелов, носить тяжеленные снаряды, деформировать тело амуницией и т.д.

- Военнослужащий должен видеть смерть, сам убивать, переносить ранения и мысли о собственной смерти проходящей в 99% в очень не комфортных, мягко говоря, условиях. Ему нужно сообщать родственикам о гибели их сына, мужа. В психологическом смысле, это должен быть высокостабильный человек, обладающий навыками аутотренинга, саморегуляции и психологии стресса. Сколько там вы платите за сеанс своему доктору?

- Солдат обязан быть парамедиком. Любой.

- Военный должен быть юристом. Знать законы, уставы (военные законы), причем многое наизусть.

- Еще нужны аналитики, медиапсихологи, военные дипломаты со знанием языков, переводчики, айтишники, хакеры, журналисты и операторы, хирурги, терапевты, стоматологи, и т.д, и т.д.

Мы требуем суперменов, победителя, мать их, олимпиад, джеймсбондов и мега менеджеров, финансистов и юристов с обсчетами уровня холдинга, а при этом 7000?

И это при угрозе быть убитым? И без вечернего возвращения домой после работы в свою квартиру, к пляхе пива и жене?

Вы серьезно? А "штуцер" баков за подумать и выбрать род войск не хо?

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2. Второе, чем привлекает нас работа - это возможности, новый опыт, новые открытия.

Что ж, тут он есть. Но, по факту, стрелять можно и в тире, адреналин получить на курорте или в путешествии, а про открытия я молчу - в армии даже компов своих нет в нужном количестве.

Уборка территории, строевая - это не новый опыт. Дисциплина в армии это ничего, в сравнении с любой маломальской корпорацией, я уже не говорю об эффективности.

Тренировки, учения, стрельбы, марши, специальная подготовка - вот от чего должно тошнить солдата. Только тогда, когда солдат перестанет видеть в выезде на полигон глоток чистого воздуха, можно будет сказать, что что-то поменялось. Солдата должно воротить от тактики и возможности полетать, прыгнуть с парашутом, взорвать чего нибудь...Солдат должен блевать от предложения пойти пострелять. А пока что его воротит от плаца, службы, писанины и бюрократии.

3. Еще нас интересует работа, если она дает дополнительные социальные гарантии, статус, возможность устроить жизнь своей семьи.

Жилье. Аренда двушки в Житомире стоит 5штук. Зарплата 7000. Вопросы?

Медицина. Ну для военного в госпитале все бесплатно - это если пойти в нужный госпиталь и все правильно оформить. А нужно, что бы военослужащий, его жена, дети и пожилая мать в любом государственном медучереждении страны, а во время войны и частном, получали все услуги бесплатно, и это покрывалось бы за счет государства.

- В музеи и театры и т.д. нужно пускать не по убд, бесплатный комунальный транспорт должен быть не по убд, а по военнику, где есть отметка о действующем контракте или резерве.

О всем об этом можно долго говорить. Мало того, если бы я начал озвучивать реальное положение дел, то у вас, читающих это, встали бы волосы дыбом, конечно, если вы не из РФ. И главное, что наши полковники и генералы все это знают, со многим согласны в частных беседах, и даже обсуждают на собраниях. Только нужна политическая воля.

И если все это введут, то у нас не хватит формы и казарм для желающих служить во благо Родины. Популизм скажет кто-то. Выживаемость страны и нации - скажу я.

Мирослав Гай, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"

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солдат Мирослав Гай контрактная армия
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