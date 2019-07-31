СБУ поймало шпионившего в пользу России бывшего милиционера

Мужчина ездил в аннексированный Крым и сдавал отчеты куратору от ФСБ.
Сотрудники-контрразведчики СБУ разоблачили экс-сотрудника МВД, который занимался шпионажем для российских спецслужб.
Соответствующее сообщение в среду, 31 июля, опубликовали представители пресс-центра спецслужбы. По их данным, житель Запорожья и экс-сотрудник МВД отправился в аннексированный РФ Крым, где и был завербован сотрудником ФСБ.
Мужчина получил от куратора на сбор через связи /знакомства разведывательных сведений об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье и области.
Полученную информацию он немедленно передавал сотруднику ФСБ во время поездок в аннексированный Крым (совершаемый под предлогом якобы семейных обстоятельствах).
Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники СБУ нашли вещественные доказательства, подтверждающие его шпионскую деятельность.
Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.
Напомним, ранее харьковский ученый Мехти Логунов был осужден на многолетний срок в тюрьме за шпионаж в пользу России. До этого западный журналист раскрыл шпионскую драму в рядах СБУ.