Харьковский ученый сел на 12 лет за шпионаж

Суд признал виновным в госизмене 84-летнего харьковского ученого Мехти Логунова и приговорил его к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

"По требованию прокуратуры Харьковской области Орджоникидзевский районный суд города признал виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины) харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины (...) Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины он (М.Логунов) собирал сведения по государственному оборонному заказу, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины", - сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По словам адвоката Логунова Дмитрия Тихоненкова, приговор суд вынес , основываясь на показаниях одного свидетеля, поэтому он намерен обжаловать его.

"Мы будем подавать апелляцию и требовать оправдательного приговора. Фактически суд вынес обвинительный приговор, базируясь на показаниях только одного свидетеля, который, как считает Логунов, устроил ему провокацию. Показания остальных свидетелей (а их было порядка пятнадцати) не нашли отражения в приговоре", - рассказал агентствуТихоненков.

Логунов был задержан СБУ в августе 2017 года. Тогда глава СБУ Василий Грицак сообщалл, что в Харькове задержан глава диверсионной группы, которая готовила теракты против украинских государственных и общественных деятелей. Правоохранители установили, что этот "командир" был завербован ГРУ Генштаба ВС РФ.

От российского куратора он якобы получил задание вернуться в Харьков и сформировать диверсионную группу. Мужчине был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты. Во время обысков по месту жительства задержанного в Харькове сотрудники украинской спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам - пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта.

Ранее сотрудники СБУ задержали в Киеве работника одного из стратегических предприятий Минобороны Украины, которого уличили в шпионской деятельности в пользу России.