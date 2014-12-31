Западный журналист раскрыл шпионскую драму в рядах СБУ: ружье - лучший детектор лжи

31 декабря 2014, 04:09

В ночь побега Януковича офис СБУ перевернули вверх дном, причем взломщики явно знали, что искать.

После аннексии Крыма тысячи украинских шпионов переметнулись на сторону Москвы, тогда как на Донбассе множество украинских спецагентов стали соучастниками срежисированного Кремлем "восстания".

Об этом рассказал известный журналист Кристофер Миллер, который расследовал беспрецедентный уровень шпионажа в пользу России в рядах украинской спецслужбы, пишет Новое время со ссылкой на Mashable.

"Весной ряды СБУ пополнили многие проукраинские служащие, хотя им очевидно недостает опыта, отметил Миллер. Для проверки лояльности как старых, так и новых служащих проверяют на детекторе лжи. Тем не менее, как отметил офицер СБУ изданию, "ружье - лучший детектор лжи", - пишет автор статьи.

По информации журналиста, в ночь побега экс-президента Виктора Януковича из Украины, шефы украинской СБ обнаружили, что их офис перевернули вверх дном, причем взломщики явно знали, что искать.

По данным Миллера, Янукович отдал команду похитить секретные документы. Кроме того, воры забрали у СБУ данные по 22 тысячам агентом и информаторов, как и все документы относительно десятилетий сотрудничества с ФСБ. То, что нельзя было унести, взломщики уничтожили или сожгли.

Как сообщил один из нынешних офицеров разведки,"каждый жесткий диск уничтожили - разбили молотком. Пока мы с коллегами добрались, все превратили в пепел и пыль".

По словам нынешнего главы СБУ Валентина Наливайченко, взлом оказался опустошительным для нарождающейся демократии - воры взяли все, что "составляет основу профессиональной разведки", отмечает журналист.

В последующие за бегством Януковича месяцы СБУ пережила настоящий шок из-за смены лояльности агентом.

"Мы без понятия, кому сейчас можно доверять. Здесь все подозревают всех", - отметил один из агентов СБУ, сохранивший верность Киеву.

На данный момент уже арестованы 235 агентов за работу на Москву - в том числе бывший глава контрразведки и его двоюродный брат. Уже открыто 25 дел за предательство родины против чинов СБУ эры Януковича.

Наливайченко заявил, что чистка в СБУ уже убрала всех нелояльных Киеву служащих.

В то же время три анонимных высокопоставленных офицера рассказали изданию, что кражи и массовые измены - еще хуже, чем это признали официально. Один из собеседников отметил, что многие агенты Кремля все "еще в деле", но зачастую под негласным присмотром проукраинских агентов.

Напомним, ранее СБУ задержала двух шпионов, которые собирали сведения об украинскиих военных и передавали их террористам так называемой ДНР и ГРУ РФ.

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