В Укрзализныце грозят отменять поезда, если Кабмин не снизит налоги

Поезд Укрзализныця на вокзале в Киеве / УНИАН

Представители госкомпании Укрзализныця (монополиста в сфере ж/д перевозок) намерены снизить объемы пассажирских транспортировок – если в Кабмине не согласуют изменения в Налоговом кодексе, уменьшающие ставки налога на землю для железнодорожников.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УП со ссылкой на заявление, сделанное директором по развитию бизнеса Укрзализныци Андреем Рязанцевым. По его словам, в Верховной Раде во время голосования бюджета на 2019-й внесли изменения в Налоговый кодекс, согласно которым госкомпания должна дополнительно платить налог в сумме 3 млрд гривен.

"К чему приведут дополнительные расходы "Укрзализныци" в 3 миллиарда гривень в год? Во-первых, предприятие будет вынуждено пересмотреть объемы пассажирских перевозок в сторону уменьшения. Также будем вынуждены активизировать работу по сокращению малоэффективной инфраструктуры, несмотря на то, что в большинстве случаев она несет на себе социально-экономическую нагрузку в депрессивных регионах", – заявил Рязанцев.

Напомним, ранее Укрзализныця провела тендер на закупку сувенирной продукции в виде подарочных наборов посуды по большим ценам - по нескольку тысяч гривен за каждый.

Кроме того, летом 2018-го Центр сервисного обеспечения Укрзализныци угодил в скандал с завышенными ценами на закупках. Тогда с ФОП "Русанов Р.Н." был заключен на ведение официальной страницы госкомпании в Facebook и прочие SMM-услуги общим размером на 0,74 млн гривен.