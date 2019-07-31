Под Жмеринкой прямо на ходу загорелась электричка

Загорелся хвостовой вагон поезда / Фото ГосЧС

В Винницкой области недалеко от Жмеринки прямо на ходу вспыхнул один из вагонов электрички Казатин – Жмеринка. Пассажиров сразу эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел на перегоне Браилов – Жмеринка. Как сообщают в ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 9.42 в среду, 31 июля. Стало известно, что вблизи села Тартак Жмеринского района загорелся хвостовой вагон электрички.

Фото ГосЧС

Фото ГосЧС

Фото ГосЧС

По данным ГСЧС, пассажиров внутри вагона не было. В 10:30 пожар был локализован, а в 10:43 – ликвидирован.

Пользователи соцсети, которые были очевидцами события, пишут, что сотрудникам Укрзализныци пришлось ждать пожарный поезд, так как в пожарной машине не было, чем тушить огонь.

В Укрзализныце тем временем уточняют, что в результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания составляло чуть больше часа.

На данный момент специалисты устанавливают причину пожара. В "УЗ" начали служебное расследование.

Напомним, в июне в Днепропетровской области во время движения загорелся пригородный поезд Днепр – Пятихатки, в вагонах которого ехало много пассажиров. Жертв удалось избежать. Причиной возгорания называют обрыв контактного провода, что спровоцировало задымление кровельного оборудования второго вагона.