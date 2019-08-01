На курортах Азовского моря из-за Крымского моста случилось жуткое ЧП (фото, видео)

1 августа 2019, 11:20

Вымерли медузы-корнерот. Люди говорят, что такого еще никогда не было.

медуза
Еще недавно медузы досаждали туристам / Facebook Bogdana Cherniavskaya

В Азовском море массово вымерли медузы-корнерот. Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская. 

По ее словам, это ненормально для Азовского моря. 

"Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние... Помните, эту планету мы арендуем у своих детей", - написала Чернявская. 

Она уточнила, что пляж закрыт - купаться опасно. 

Также она опубликовала фото и видео с отдыха вблизи Геническа Херсонской области. На кадрах видно, что на берег вынесло множество мертвых медуз. 

Facebook Bogdana Cherniavskaya
 Facebook Bogdana Cherniavskaya
Facebook Alla Kovalchuk

Пользователи пишут в комментариях, что в прошлом году подобная ситуация была в Железном Порту.  Также люди пишут, что стали замечать, как изменилось море. 

Напомним, ранее в Сети опубликовали пустые пляжи в оккупированном Россией Крыму

Также Главред сообщал, что на курортах Азовского моря в Запорожской области случилось массовое заболевание острой кишечной инфекцией. Всего за неделю к медикам обратились 275 человек.

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Азовское море медузы Керченский мост новости Украины
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