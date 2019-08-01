На Донбассе засекли новую боевую технику РФ: опубликовано видео

Та самая военная техника / скриншот из видео

Жители временно оккупированных районов Донбасса сняли видеоролик доказательством присутствия новейшей российской техники.

Еще в начале нынешнего года в городе Макеевка, что на Донетчине, был замечен автомобиль современного комплекса радиоразведки "ТОРН". По данным портала "InformNapalm", эта техника на Донбассе "светилась" последние четыре года.

"Мы находили фото техники в профилях боевиков, проводили геолокацию и публиковали координаты размещения российских комплексов " ТОРН" возле Донецкого аэропорта и на военной базе бандформирования "Спарта" в Донецке. Однако на видео комплекс попал впервые", – заявили волонтеры.

Напомним, ранее спикер украинского Минобороны Дмитрий Гуцуляк заявлял о том, что РФ использовала на Донбассе неизвестное лазерное оружие. До этого экс-первый замминистра обороны Украины Анатолий Лопата в деталях поведал о том, какое новейшее оружие РФ испытывает в ОРДЛО.