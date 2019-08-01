Наконец дошел: Кличко допросили в ГБР - СМИ

Виталий Кличко / КГГА

Государственное бюро расследований (ГБР) провело допрос киевского градоначальника Виталия Кличко.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УН со ссылкой на собственный источник в ГБР. "Допросили. Лично приходил", − заявил источник, присовокупив, что допрос состоялся в среду, 31 июля.

Также известно, что Кличко был допрошен по делу, связанному с земельными участками в Киеве, как свидетель.

До этого, 26 июля, глава ГБР Роман Труба публично заявлял о том, что ни Кличко, ни его представители не приходили в ведомство для дачи показаний.

Напомним, ранее публично было объявлено о планах украинского президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). А затем – разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

Позднее, 29 июля, заместитель Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, написал заявление о своей отставке. Далее, Виталий Кличко уезжал в США, где встречался с Рудольфом Джулиани − адвокатом Дональда Трампа