Забрызгали газом и разбили патрульное авто: под Киевом - очередное нападение на копов

Агрессивную парочку задержали/ Фото пресс-службы полиции

Служба и опасна, трудна. В Киевской области бывшие супруги, которые пребывали явно навеселе, совершили нападение на копов - они забрызгали полицейским глаза слезоточивым газом и палкой разбили служебный автомобиль.

Как сообщает пресс-служба полиции, в селе Красная Слобода правоохранители приехали на вызов о семейном насилии. На месте выяснилось, что конфликт произошел между пенсионеркой и ее дочерью. Когда приехали полицейские, 41-летняя женщина в нетрезвом состоянии начала оскорблять нецензурной лексикой работников полиции.

"Поддержать" свою бывшую возлюбленную решил мужчина. Из двух баллончиков пара устроила для копов "газовую атаку".

Затем 38-летний мужчина выбежал на улицу, схватил деревянную палку и повредил служебный автомобиль правоохранителей.

Фото пресс-службы полиции

Несмотря на полученные химические ожоги глаз, полицейские задержали женщину и ее бывшего мужа на месте происшествия. Сообщается, что содержание алкоголя в крови 41-летней злоумышленницы составило 1,3 промилле.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержание под стражей.

По данному факту возбуждены два уголовных производства по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

У правоохранителей диагностировали химические ожоги глаз.

Напомним, в Днепропетровской области полицейский получил травмы во время выполнения служебных обязанностей - его госпитализировали с сотрясением мозга.