В Польше чаще отказывают во въезде украинцам

Количество отказов во въезде в Польшу для украинцев возросло / logists.by

За несколько месяцев 2019 года резко сократилось количество отказов во въезде в Польшу для украинских граждан, если сравнивать данный показатель с прошлым годом.

Распространившие информацию правозащитники ссылаются на данные пограничной службы Польши, сообщают в аналитическом центре Європа без бар’єрів.

Согласно официальным данным, количество отказов во въезде гражданам Украины на границе с Польшей составило 27 923. Эта цифра на 12% превышает прошлогодние характеристики.

"Ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста в 2018 году, ведь абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходят на польской границе. Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя", - заявила исполнительный директор Європа без бар’єрів Ирина Сушко.

Аналитик уточняет, что аналогичная ситуация была и в 2018 году, когда после связанного с безвизом туристического бума украинцам стали чаще отказывать во въезде. Основной причиной отказов на польской границе сейчас называют отсутствие всех необходимых документов для подтверждения цели визита и условий пребывания в стране.

Как ранее сообщалось, в Польше может понадобиться значительное увеличение предложения рабочей силы, говорится в документе Миграционная политика Польши.

Напомним, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, общее число украинских заробитчан за рубежом по данным на конец 2018 года находится в пределах от 7 до 9 млн человек.