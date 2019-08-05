Российский триколор и "Катюша": на популярном курорте в Испании унизили украинцев

Инцидент произошел в отеле Best San Francisco в городе Салоу / Facebook david.plaster.3

Скандал на одном из популярных курортов Испании. В отеле на побережье Коста-Дорада вывесили российский флаг, а когда отдыхающие там украинцы попросили убрать символ страны-агрессора, администратор высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинцев россиянами.

Об инциденте сообщил в Facebook Давид Пластер (David Plaster). По его словам, инцидент произошел в отеле Best San Francisco в городе Салоу. На вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинских семей, среди которых есть погибшие от рук российских военных, администратор ресторана высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинцев россиянами. В свою очередь, администратор гостиницы, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики, рассказывает Давид. В грубой форме он также отказался выполнить просьбу гостей и добавил, что его позиция – это позиция всей Испании.

"Всей ли - неизвестно, но то, что отель Best SAN Francisco однозначно завешен украинскими смертями, стало понятно довольно быстро - к спору присоединились граждане России, которых администрация попросила лично разобраться с шокированными украинцами. Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали выполнять военные русские песни", - сообщил Пластер.

Он добавил, что представители туроператора JoinUp, которые предложили украинцам этот отель, посоветовали отнестись "философски" к инциденту. А после того как украинцы попросили туроператора переселить их в другой отель, им выписали штрафы за снятие брони.

Напомним, в Одессе 24 мая активисты расклеили листовки с негативной информацией о президенте РФ Владимире Путине и публично сожгли российский государственный флаг. Инцидент произошел перед концертом известной российской певицы и экс-участницы группы Серебро Елены Темниковой.