"Леди Гаагу" Геращенко отутюжили в Сети за флаг Украины с 25%

Первый вице--спикер Рады записала видео на фото флага Украины с надписью 25%.
Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая ранее опростоволосилась из-за Гааги, опять оказалась в центре внимания Сети.
5 июля, в день освобождения Краматорска, №3 в списке партии бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность, Ирина Геращенко записала видео на фото флага Украины с надписью 25%.
К слову, примерно столько граждан отдали свои голоса на президентских выборах за Петра Порошенко - по официальным данным 24,45%. Но на носу уже парламентские выборы – они состоятся 21 июля. Украинцы шутят, что уже далеко не 25% поддержка у Порошенко.
Отметим, результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 28-30 июня 2019 указывают, что проходной барьер могут преодолеть шесть партий. За партию Европейская солидарность готовы отдать свои голоса 8,1% опрошенных.
Читайте такжеПарубий и Геращенко показали, насколько несладко будет ЗеленскомуА некоторых возмутило то, что Гращенко во всеуслышание поблагодарила за освобождение Краматорска Петра Порошенко.
"Сегодня отмечаем день освобождения Краматорска. "Леди Гаага" прибыла в город и, как "миномёт Пашинского", неустанно фигачит фото, видео в Фейсбуке. Позировала на фоне украинского флага с нанесённой цифрой "25%", стояла на коленях. На одном из видео она передаёт #дякую из Краматорска Петру Алексеевичу... за освобождение этого населённого пункта. Што? "#Дякую украинской армии за освобождение Краматорска" — это понятно. "#Дякую Петру Алексеевичу за освобождение Краматорска" — это дно пиара. Эй, остановитесь. Не мог Петр Алексеевич освобождать Краматорск. Его освобождали добровольцы и регулярная украинская армия при поддержке волонтеров.
З.Ы. Зачем на флаг Украины наносить "отсекающую" цифру "25%"???", - пишет Сергей Наумович.
"Леди Гаага, сзади почему 25%, а не 5%?", - добавил Михаил Филатов.
"Эта дама тащит страну к расколу, противостоянию и гражданской войне. А остановить её должно СБУ", - убежден Сергей Михайлов.
"Вона поступово стала гАнькою-Герман - це найвищий клас політичних сучок, от кончене порохоботівське стерво", - считает Игорь Озерянский.
"А надруга над флагом это рагулье не беспокоит? они же ее лепили всем неугодным...", - высказался Богдан Макарчук.
Напомним, ранее Ирина Геращенко расхулила российскую делегацию в ПАСЕ.
Выборы в Верховную Раду 2019
20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.
На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.