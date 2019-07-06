"Леди Гаагу" Геращенко отутюжили в Сети за флаг Украины с 25%

Геращенко опять оскандалилась в Сети / скриншоп

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая ранее опростоволосилась из-за Гааги, опять оказалась в центре внимания Сети.

5 июля, в день освобождения Краматорска, №3 в списке партии бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность, Ирина Геращенко записала видео на фото флага Украины с надписью 25%.

К слову, примерно столько граждан отдали свои голоса на президентских выборах за Петра Порошенко - по официальным данным 24,45%. Но на носу уже парламентские выборы – они состоятся 21 июля. Украинцы шутят, что уже далеко не 25% поддержка у Порошенко.

Отметим, результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 28-30 июня 2019 указывают, что проходной барьер могут преодолеть шесть партий. За партию Европейская солидарность готовы отдать свои голоса 8,1% опрошенных.

Читайте такжеПарубий и Геращенко показали, насколько несладко будет ЗеленскомуА некоторых возмутило то, что Гращенко во всеуслышание поблагодарила за освобождение Краматорска Петра Порошенко.

"Сегодня отмечаем день освобождения Краматорска. "Леди Гаага" прибыла в город и, как "миномёт Пашинского", неустанно фигачит фото, видео в Фейсбуке. Позировала на фоне украинского флага с нанесённой цифрой "25%", стояла на коленях. На одном из видео она передаёт #дякую из Краматорска Петру Алексеевичу... за освобождение этого населённого пункта. Што? "#Дякую украинской армии за освобождение Краматорска" — это понятно. "#Дякую Петру Алексеевичу за освобождение Краматорска" — это дно пиара. Эй, остановитесь. Не мог Петр Алексеевич освобождать Краматорск. Его освобождали добровольцы и регулярная украинская армия при поддержке волонтеров.

З.Ы. Зачем на флаг Украины наносить "отсекающую" цифру "25%"???", - пишет Сергей Наумович.

"Леди Гаага, сзади почему 25%, а не 5%?", - добавил Михаил Филатов.

"Эта дама тащит страну к расколу, противостоянию и гражданской войне. А остановить её должно СБУ", - убежден Сергей Михайлов.

"Вона поступово стала гАнькою-Герман - це найвищий клас політичних сучок, от кончене порохоботівське стерво", - считает Игорь Озерянский.

"А надруга над флагом это рагулье не беспокоит? они же ее лепили всем неугодным...", - высказался Богдан Макарчук.

Напомним, ранее Ирина Геращенко расхулила российскую делегацию в ПАСЕ.