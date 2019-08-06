В Украине остановили выдачу водительских удостоверений: стала известна причина

Сервисные центры МВД работают с перебоями / 24tv.ua

В Украине заблокировано предоставление услуг сервисных центров МВД, в частности, выдача водительских прав.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, Национальная автоматизированная система (НАІС) МВД во вторник, 6 августа, будет работать с перебоями.

В настоящее время невозможно предоставление услуг сервисных центров МВД, в частности, выдача водительских прав, обмен и замена удостоверения водителя на право управления транспортными средствами, выдача свидетельства о допущении транспорта к перевозкам опасных грузов, говорится в сообщении.

В пресс-центре МВД добавили, что сервисные центры возобновят работу в обычном режиме после того как будет восстановлена работа НАІС.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке законопроектов об увеличении водительских штрафов.