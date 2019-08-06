Украинский язык в быту 75% жителей: Кабмин поставил цель на 10 лет

6 августа 2019, 16:55

80% украинцев будут называть родным языком украинский через десять лет. Такой план утвердили в правительстве.

Кабмин
Кабмин утвердил стратегию популяризации украинского языка / УНИАН

Украинское правительство утвердило Стратегию популяризации украинского языка Сильный язык - успешное государство, которая рассчитана до 2030 года. 

"Разработка Стратегии обусловлена необходимостью кардинальных изменений, направленных на повышение популярности и конкурентоспособности украинского языка в Украине и мире", - говорится в распоряжении №596-р от 17 июля.

Стало известно, что в результате реализации Стратегии ожидается, что украинский язык будет доминировать во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, в частности, в средствах массовой информации.

Целью стратегии является доведения доли украинцев, которые исключительно или преимущественно используют украинский язык в быту, до уровня не менее 75%.

Стратегия предполагает, что по итогам ее реализации не менее 80% украинцев будут называть родным языком украинский.

Кроме того, в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и армии будет обеспечено обязательное использование государственного языка.

Отметим, реализация Стратегии будет осуществляться в 3 этапа. 

Первый этап (2019-2020) предусматривает изучение текущего состояния сферы применения государственного языка (социсследования). Также это этап включает Всеукраинскую перепись населения, запланированную на 2020 год.

Второй этап (2021-2025) направлен на увеличение коммуникативного и демографического потенциала украинского языка, в частности: внедрение стандартов украинского языка и требований к уровням владения им; свободное владение украинским языком выпускниками учебных заведений; доминирование украинского языка в информационной среде, предоставление всех услуг и информации о товарах на украинском языке.

Третий этап (2026-2030) предполагает повышение общей языковой культуры населения, а также развитие и углубление процессов, реализация которых началась на предыдущих этапах, передают Украинские новости.

Читайте такжеПів Києва, експрезидент: главные изменения нового правописания украинского языкаНапомним, ранее в ОБСЕ озвучили главные минусы закона об украинском языке. Закон Украины об украинском языке приняли без учета мнения национальных меньшинств, и он предполагает систему наказаний, что является довольно жестким подходом в вопросе реализации языковой политики, заявил Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.

"Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую хотели бы видеть в ОБСЕ, а через наказание. В-третьих, закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств", - высказался комиссар ОБСЕ

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Кабмин стратегия украинский язык новости Украины
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