Семь миллиардов в США: Луценко сделал громкое заявление о людях Януковича

Юрий Луценко рассказал, что люди Януковича спрятали в США миллиарды / УНИАН

6 августа, во вторник, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который готов подать в отставку, заявил, что окружение беглого президента Виктора Януковича спрятало в Соединенных Штатах Америки 7 миллиардов долларов.

"У нас впереди еще один эпизод этого дела о 7 млрд долларов, которые та же самая преступная организация вывезла и разместила в одном из фондов США. В решениях Краматорского суда черным по белому прописаны предприятия и бизнес-структуры, которые, вероятно, к этому причастны. Прописано движение средств, которое дает нам надежду на спецконфискацию и следующих семи миллиардов", - отметил Луценко.

Генпрокурор убежден, что поступил абсолютно законно, засекретив это решение - "потому что его разглашение в любой инстанции давало бы возможность замести следы и не дать спецконфисковать 7 миллиардов долларов".

Кроме того, Луценко хотел бы создать совместную украинско-американскую следственную группу по данному вопросу.

"Меня интересует создание совместной следственной группы с правоохранительными органами США для расследования спецконфискации этих 7 миллиардов", - отметил Луценко.

Также глава ГПУ уточнил, что общался по этому поводу с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

"Я общался на эту тему с Рудольфом Джулиани, как с человеком, имеющим контакт с руководителем Соединенных Штатов Америки. Я обратился с такой просьбой", - резюмировал генпрокурор и интервью Радио НВ.

Читайте такжеМолодая любовница и возвращение в Украину: астролог рассказал, что ждет Виктора ЯнуковичаНапомним, ранее стало известно, почему Зеленский прогоняет Луценко из ГПУ. "Закон Украины О прокуратуре устанавливает обязательные требования, которым должен отвечать Генеральный прокурор - статья 27 Закона предусматривает, что прокурором Генеральной прокуратуры Украины может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет", - было сказано в тексте представления на увольнение Луценко.

Именно за этот пункт уцепились у Зеленского, и в этой связи требуют уволить Луценко с должности генпрокурора.