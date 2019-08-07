"Необходим толчок": Рябошапка высказался по поводу реформы Нацполиции

Руслану Рябошапке прочат кресло Генерального прокурора/ УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, которому прочат кресло Генерального прокурора Украины, считает, что реформа Национальной полиции началась неплохо. Однако, теперь ей необходим толчок, так как процесс замедлился.

"Очевидно, что мы хотели бы дать новый толчок этой реформе, мы бы хотели восстановить то хорошее начало, которое было с Нацполицией", - заявил он в комментарии 24 каналу.

Рябошапка сообщил, что в планах - завершить реформу блока, который касается выявления и расследования преступлений экспертной деятельности Нацполиции: "Это необходимо делать, и этот толчок тоже необходим".

"Одним из приоритетов является реформирование органов уголовной юстиции и всего комплекса: и полицейского блока, и блока, который касается ГБР, уголовного процесса, уголовного права и органов прокуратуры", – добавил заместитель главы ОП.

Читайте такжеЛуценко сваливает: названа дата отставки генпрокурораНапомним, ранее у Зеленского анонсировали перемены в управлении Киева. В частности, кандидат в народные депутаты от Слуги народа Виталий Безгин заявил, что президентская политсила намерена восстановить в столице районные советы и их исполнительные органы, которые были ликвидированы решением Киевской городской госадминистрации в 2010 году.