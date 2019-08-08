В МИД на пальцах объяснили, почему у Украины нет долгов перед СНГ

8 августа 2019, 11:35

Украина отозвала представителей в СНГ и ликвидировала свое Постпредство.

Украина выходит из СНГ
Украина выходит из СНГ / Sputnik Кыргызстан

Украина не имеет задолженности перед Содружеством независимых государств, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Он напомнил, что Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписала устав СНГ, однако была государством-основателем и участником СНГ, поскольку в свое время это имело смысл, однако уже шестой год подряд наша страна не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ.

Кроме того, Украина с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет Содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о Едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов, рассказал украинский дипломат.

Читайте такжеСекретность изобретений: Украина вышла из еще одного соглашения с Россией и странами СНГ"Поэтому никакой "задолженности" не может существовать в принципе", - подчеркнул Боднар в комментарии Укринформу.

Он добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства.

"Следовательно, Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях", - отметил дипломат.

Он добавил, что Украина отозвала представителей в СНГ, ликвидировала свое Постпредство при Содружестве, проводит масштабную инвентаризацию договоров, заключенных Украиной в рамках СНГ, а такая жесткая позиция Украины обусловлена реакцией на неспособность СНГ хоть как-то реагировать на агрессию РФ против Украины.

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Напомним, Украина в 2014 году взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

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Россия МИД долги СНГ Содружество независимых государств Василий Боднар Украина
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