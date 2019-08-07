Москва клянчит у Киева 300 млн рублей

7 августа 2019, 09:19

В МИД РФ уверены, что Украина входит в СНГ и должна заплатить взносы за пять лет.

Лавров
У Лаврова утверждают, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ / Reuters

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (около 4,6 млн) долларов.

В ведомстве одиозного Сергея Лаврова подчеркнули, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ - никаких официальных уведомлений о выходе из Содружества в Исполком не поступало. Что касается задолженности, то ее размер и порядок погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока решение по этому вопросу не принято.

В российском МИДе также заявили, что нет никаких препятствий для участия представителей Украины в заседаниях, а продолжение работы в СНГ "полностью зависит от политической воли новой украинской власти".

Как известно, Украина еще в 2014 году взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

2 мая 2018 года на заседании СНБО экс-президент Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей. В тот же день Совет нацбезопасности поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая 2018 года Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества независимых государств.

Позднее Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах Содружества независимых государств было закрыто, а контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СНГ взносы МИД России новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:42
Почему у Зеленского никогда не выйдет договориться с Путиным о мире
09:19
Москва клянчит у Киева 300 млн рублей
09:11
Чем Украина обязана Кулишу и как тот отомстил знаменитой любовнице
08:55
"Необходим толчок": Рябошапка высказался по поводу реформы Нацполиции
08:31
Убийство Шеремета: Луценко лаконично рассказал, что "видит" следствие Видео
08:31
Тёрки Порошенко и Коломойского: кто кого круче разведет? мнение
08:29
Киев ждут большие перемены: у Зеленского надумали провести еще одну реформу
08:12
Прогноз погоды на 7 августа назвал счастливчиков, кому понадобятся зонты Видео
07:52
Лига чемпионов: результаты матчей квалификационного раунда
07:48
"Безальтернативный" Разумков и теплые места для оппозиции: у Зеленского рассказали о премьере и вице-спикере Рады Видео
07:30
Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы
07:26
Команда Порошенко проср*ла ситуацию в ПАСЕ, но проср*ть всю нашу дипломатию ей не дадут мнение
07:20
Магнитный удар стукнет по голове и помешает работе Видео
07:14
Ситуация критическая: почему украинцам грозит отключение воды
06:59
Отношения с Трампом превратились в головоломку для Зеленского мнение
06:43
Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару
06:23
Стрижка боб-каре осень 2019: самые модные варианты, которые омолодят Фото
06:02
"Е*ать, душа": Экс-Серебро вывалила грудь из откровенного платья
05:48
Смертельная болванка из космоса: названа дата сближения с Землей гигантского астероида Видео
05:28
Кощей Бессмертный неизлечимо болен: астролог раскрыл тайну Медведчука
04:52
Могучая торпеда Нибиру взорвет Землю за 200 секунд - уфологи
04:36
Переломы и потеря ногтей: названа опасность кроссовок
04:01
Новое подорожание: цены на хлеб подскочат на 20% - эксперт
03:15
В чем польза арбуза, в чем вред и как выбрать арбуз правильно Видео
02:27
Диетолог развеяла мифы об овсянке и подсказала, как выбрать полезную крупу
01:47
К каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2: эксперт дал прогноз
01:03
Горячая порнозвезда-француженка разделась для фанатов на фото Фото
00:25
Стало известно, сколько женщин готовы к курортному роману
00:11
Супрун объяснила всем "жиртрестам" и "дрыщам", что такое здоровый вес
06 августа, вторник
23:58
Лига Европы: результаты матчей квалификационного раунда
23:40
Убийство украинских военных на Донбассе: Волкер отреагировал на нарушение перемирия
23:34
Лига чемпионов: Брюгге дожало Динамо (видео гола и острых моментов) Видео
23:20
Лига чемпионов: Брюгге - Динамо - 1:0: смотреть онлайн видео трансляцию матча, подробности поединка
23:17
Семь миллиардов в США: Луценко сделал громкое заявление о людях Януковича
22:42
Настя Ивлеева выходит замуж за Элджея
22:39
Украинский самолет атаковали в Ливии: первые подробности
22:15
Два трупа в больнице на Одесчине: мужчина подорвал себя и свою сожительницу Видео
22:10
Карнивал Роу 2019: точная дата выхода и трейлер сериала Видео
21:41
Из России сбежал скандальный дизайнер Артемий Лебедев - видео
21:26
Луценко сваливает: названа дата отставки генпрокурора Видео
21:16
Кресло вице-спикера: Разумков сделал предложение оппозиции
20:58
Вежливый ответ: во Франции отозвались на призыв Зеленского по сбору нормандского формата
20:51
Медицина для взрослых: в Англии пара сняла порно в коридоре больницы
20:45
Зам Климкина пролила свет на причины его конфликта с Зеленским
20:09
У Зеленского рассказали, на каком языке заговорят депутаты от Слуги народа в Раде Видео
20:00
Кличко за последний месяц четыре раза ходил в отпуск Фото Видео
20:00
Ученые выявили ряд полезных свойств красного корейского женьшеня для украинцев новости компании
19:38
Потенциальный рулевой Слуги народа в Раде высказался о своем назначении
19:21
Капитуляция Луценко: в ГПУ одобрили подозрения окружению Порошенко - видео Видео
19:19
Горы отходов и жуткая вонь: в "ДНР" город утопает в мусоре
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять