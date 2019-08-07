Москва клянчит у Киева 300 млн рублей

У Лаврова утверждают, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ / Reuters

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (около 4,6 млн) долларов.

В ведомстве одиозного Сергея Лаврова подчеркнули, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ - никаких официальных уведомлений о выходе из Содружества в Исполком не поступало. Что касается задолженности, то ее размер и порядок погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока решение по этому вопросу не принято.

В российском МИДе также заявили, что нет никаких препятствий для участия представителей Украины в заседаниях, а продолжение работы в СНГ "полностью зависит от политической воли новой украинской власти".

Как известно, Украина еще в 2014 году взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

2 мая 2018 года на заседании СНБО экс-президент Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей. В тот же день Совет нацбезопасности поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая 2018 года Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества независимых государств.

Позднее Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах Содружества независимых государств было закрыто, а контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.