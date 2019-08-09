Погода в Украине на завтра: синоптик назвала области-"лузеры"

В субботу ряду областей Украины не посчастливится с погодой, предупредила синоптик / УНИАН

Погода в Украине в субботу, 10 августа, на большей части территории будет комфортной благодаря антициклону.

Локальные грозовые дожди ожидаются на Черниговщине, на Сумщине, на Харьковщине и на Луганщине, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, на востоке нашей страны будет порывистый ветер.

Эксперт добавила, что погода в Киеве на завтра прогнозируется почти идеальная - сухо, солнечно и +25 градусов. "…10 августа антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха, +24…+29 градусов", - отметила синоптик.

Напомним, в Украинском гидрометцентре уже спрогнозирована погода в Украине на месяц. Синоптик отмечал, что погода в нашей стране на протяжении августа 2019-го может удивить.