Жестокое избиение пенсионера: стало известно, как наказали полицейского

Полицейского, избившего пенсионера в Харькове, отстранили от работы / УНИАН

В Харькове сотрудника местного отдела полиции, который избил пенсионера в общественном транспорте, отстранили он исполнения служебных обязанностей.

В отношении копа начато служебное расследование, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

По данным ведомства, полицейскому грозит дисциплинарная ответственность, в частности, увольнение из рядов Нацполиции.

"На сегодняшний день расследованием всех обстоятельств по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудником полиции занимается Государственное бюро расследований", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что по факту избиения пенсионера полицейским также начато производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Харькове в общественном транспорте пенсионер Сергей Слинько сделал замечание мужчине, а тот его жестоко избил. Позже выяснилось, что злоумышленником является 23-летний участковый инспектор Слободского райотдела полиции ГУ Нацполиции на Харьковщине Вадим Порфирьев.