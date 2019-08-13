Юные террористы: в "ДНР" детям "промывают мозги" и учат воевать против ООС - фото

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения двум руководителям "клубов", причастным к подготовке детей в оккупированной Донецкой области – "ДНР" - к активным боевым действиям.

По информации, в Донецкой области функционируют так называемые военно-патриотические клубы Спартанцы и Амазонки, общественное военно-патриотическое движение Молодая гвардия.

Так вот, туда принимают местных детей от 5 до 18 лет.

Стало известно, что детям в этих "клубах" промывают мозги: их идеологически обрабатывают, учат обращаться с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы.

В ГПУ подчеркнули, что таким образом детей готовят к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил ООС.

Кроме того, эти "клубы" всячески поддерживает Россия, хотя конкретные лица, которые курируют их, пока правоохранителями не были установлены.

Читайте также"Захватили Полтаву, вечером будем в Киеве": "ватные долбо*бы" из "ДНР" заявили о захвате новых территорийОтметим, подозрения объявили двум руководителям "клубов" заочно по 4-м статьям, в частности за содействие деятельности и создание и руководство незаконными военизированными формированиями.

"Установлено, что указанные лица, являющиеся активными участниками и сторонниками террористической организации "ДНР", поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину "Русский мир", а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства", - сказано в сообщении ГПУ.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Напомним, ранее в Сети показали скрепы на параде в Крыму. В частности, там не обошлось без милитари-шоу: детям детально демонстрировали, как обращаться с оружием.