В "ДНР" оккупанты отжали два украинских завода

Боевики захватили и отдали России украинские предприятия / @666_mancer

В подконтрольной пророссийским боевикам "ДНР" харцызский канатный завод Силур и горловский мясокомбинат были переданы в частную собственность россиянам.

Как сообщает Восточный вариант, крупные украинские предприятия захватили сомнительные российские фирмы.

В "ДНР" не скрывают что заводы перешли под новое руководство, при этом не указываются причины управления ими российских ООО. Важный нюанс, эти российские фирмы никому не известны и имена их владельцев также не оглашаются.

Как отмечается, завод Силур в Харцызске был захвачен боевиками в 2016 году и объявлен государственным предприятием, теперь же им владеет российское ООО РосЭкспоСнаб. В российских госреестрах 20 июля 2018 года была зарегистрирована фирма с таким названием на имя Литвинова Андрея Александровича и находится она в Ростове-на-Дону. Данная сомнительная компания занимается торговлей рудами, металлами и стройматериалами.

Местные издания Харцызска ранее сообщали, что на заводе Силур произошел рейдерский захват.

"Вооруженные люди из министерства доходов и сборов ДНР начали изымать документы. Происходит это в выходной день, когда людей на работе нет. Или почти нет. Официальный сайт ГП Силур с 26 июля отключен от сервера и в настоящее время не работает", — говорится в статье ресурса Вестник Харцызска.

Местные жители утверждают, что завод опечатан и людям его дальнейшая судьба неизвестна.

Горловский мясокомбинат был передан российскому ООО Профгарант, о котором невозможно в свободном доступе найти информацию. Пророссийские власти Горловки ситуацию комментировать отказываются.

Напомним, Казанский показал, что в оккупированном боевиками "ДНР" Харцызске коммунальные службы "забили" на горы отходов, которые скапливаются у мусорных баков, источая зловонный запах.

Ранее журналист показал фото пустынного Донецка.