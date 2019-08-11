Кражи, грязь, вонючее пойло: журналист показал ужасы железнодорожного вокзала в Киеве

11 августа 2019, 17:35

Автор утверждает, что на массовый разгул преступности полиция закрывает глаза.

Журналист показал, как Киев встречает на вокзале гостей столицы / Фото: скриншот из видео

Журналист Денис Казанский провел рейд по киевскому железнодорожному вокзалу и пришел к выводу, что главные ворота украинской столицы крайне опасны и непредсказуемы.

"Ворота в Киев представляют из себя гниющую рану на теле города", - так охарактеризовал ситуацию на вокзале блогер на своей странице в Facebook.

По словам Казанского, на протяжении многих лет на вокзале орудует этническая преступная группировка, которая совершает кражи, однако правоохранители их упорно не замечают. Злоумышленники, считает автор, совершают не менее двух краж в час, причем нередко обворовывают иностранных гостей Киева, оставляя об украинской столице соответствующее впечатление. Украденное имущество воры пропивают или проигрывают в автоматы. Журналист предполагает, что именно поэтому в районе вокзала много нелегальных питейных и игровых заведений. Сотрудники этих забегаловок сознаются, что воры оставляют у них порой по 100 тысяч гривен за день, однако стражи порядка на это не реагируют.

"Еще веселее ситуация с нелегальными наливайками. На конечной 18-го трамвая стоят сразу два омерзительных, полусгнивших МАФа, в которых годами открыто продают паленый алкоголь. И вместо того, чтобы попросту их снести, полиция из года в год имитирует активную борьбу с этой торговлей. Ларьки периодически закрываются, но каждый раз возобновляют работу через пару дней", — написал Казанский.

Блогер отмечает, что в так называемых наливайках продают самодельные спиртные напитки, которые нельзя назвать водкой. После них и состояние у клиентов данных заведений соответствующее.

"Это какое-то вонючее пойло, которое привозят в пакетах, емкостью по 10 литров. Пить такое попросту опасно для здоровья. Клиенты, употребившие эту отраву, валяются на земле прямо возле этих "заведений" в моче и блевотине", — добавил он.

По мнению журналиста, столичная власть должна снести трущобы около вокзала, произвести масштабную реконструкцию, чтобы вокзал Киева стал похож на объект инфраструктуры европейской столицы.

Напомним, Казанский показал, что в оккупированном боевиками "ДНР" Харцызске коммунальные службы "забили" на горы отходов, которые скапливаются у мусорных баков, источая зловонный запах.

Ранее журналист показал фото пустынного Донецка.

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Киев Денис Казанский новости Украины
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