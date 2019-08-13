"Люблю тебя, Москва": скандал во Львове получил продолжение

Запись песни Moscow Never Sleeps включили перед началом матча между командами Карпаты и Мариуполь / Фото Facebook FC Karpaty Lviv

10 августа на стадионе Украина во Львове перед футбольным матчем прозвучала песня российских музыкантов Timati и DJ Smash со словами "Люблю тебя, Москва". Львовский городской совет требует расследовать инцидент.

Запись песни Moscow Never Sleeps включили перед началом матча между командами Карпаты и Мариуполь. В этой песне, в частности, есть слова "Ты готов для Москвы, такой же как мы. Я люблю тебя Москва, люблю тебя".

Львовская мэрия направила обращение исполнительному директору ФК Карпаты Ростиславу Ящишину.

"Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому, обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента", - сообщили в горсовете.

Сам Ящишин в комментариях к сообщению об инциденте в соцсети отметил, что надо извиниться за инцидент, а затем найти, кто это сделал, потому что "такая лажа не должна пройти безнаказанно".

Напомним, в Украину в ближайшее время приедет целая череда российских исполнителей, которые выступят со своими концертами по всей стране.