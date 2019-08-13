Перепутал органы: киевлянка впала в кому из-за ошибки врача

Женщине проводили плановую операцию / Скриншот

В Киеве из-за врачебной ошибки 53-летняя Елена Бондаренко уже девять месяцев находится в коме. Во время плановой операции анестезиолог Центрального госпиталя МВД по ошибке ввел интубационную трубку не в трахею, а в пищевод пациентки – это привело к кислородному голоданию и поражению центральной нервной системы.

Елена Бондаренко в последнее время жила во Франции с мужем-французом, пишут Факты. В Украину приезжала навестить свою 77-летнюю мать и брата. Здесь же по рекомендации знакомых решила лечь на операцию по удалению миомы матки.

Во время операции врачи заметили, что у женщины изменился цвет крови и побледнела кожа. Но анестезиолог сообщил, что все хорошо и надо продолжать операцию. Через пять минут у пациентки остановилось сердце. Анестезиолог начал делать Елене массаж сердца, а потом побежал в соседнюю операционную, чтобы позвать на помощь заведующего анестезиологией.

"Это еще одна грубейшая ошибка: он не имел права покидать операционную во время операции. Здесь же получилось, что Лене несколько минут вообще не оказывали помощь. Гинекологи просто стояли рядом, потому что реанимационные мероприятия - это вроде как не их парафия. А анестезиолог ушел", - рассказывает брат пострадавшей.

Елена Бондаренко пробыла в состоянии клинической смерти около 20 минут, потом сердечная деятельность восстановилась. Но кислородное голодание мозга привело к тому, что женщина впала в кому. Первые два месяца Бондаренко находилась в реанимации того же Центрального госпиталя МВД. Потом ее на частном самолете перевезли во Францию.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство в отношении анестезиолога по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником". Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, экспертиза показала, что во время интубации трахеи врач-анестезиолог направил интубационную трубку не в трахею, а в пищевод с дальнейшим подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Халатные действия врача стали причиной развития у пациентки гипоксического состояния с дальнейшим поражением центральной нервной системы. Это привело к развитию длительной комы", - заявила Максимец.

Сам же анестезиолог свою вину отрицает и заявляет, что у пострадавшей были проблемы с сердцем. На данный момент врача уволили из госпиталя МВД. Вероятно, что теперь он работает в киевской частной клинике.

Напомним, ранее во Львове военного хирурга поймали пьяным во время операции. Прооперировать раненного бойца нетрезвому врачу помешали коллеги.