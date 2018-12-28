Во Львове военного хирурга поймали пьяным во время операции

Иван Богдан (на фото - первый слева) решил расслабиться на рабочем месте с помощью алкоголя / Фото: mil.gov.ua

Во Львове главный хирург Военно-медицинского клинического центра западного региона Иван Богдан начал делать операцию раненному военнослужащему, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает Zaxid.net, нетрезвое состояние коллеги у операционного стола заметил анестезиолог.

Однако Богдан выгнал из операционной анестезиолога и медсестру и решил продолжить операцию. Персонал больницы обратился к начальнику госпиталя Василию Зайцеву. Он принял меры, хирургу запретили делать операцию, которую пришлось перенести на следующий день.

Сдать анализы на наличие алкоголя в крови Богдан отказался. Но медперсонал написал жалобу, в которой было указано состояние хирурга во время исполнения обязанностей.

Начальник госпиталя сначала факт неприятного инцидента отрицал и комментарии журналистам давать отказывался.

"Никаких актов не было – раз. Ничего я не подписывал – это два. И не знаю, кто там что-то сфальсифицировал – это три. И с какой целью – это четыре… Это какая-то провокация против меня? У меня такой информации нет, и документов я никаких не подписывал", - сказал Зайцев.

Позже руководитель госпиталя пообещал журналистам, что все комментарии будут озвучены в субботу, 29 декабря.

Напомним, в одном из киевских скверов пьяный сотрудник полиции напал на 12-летнюю девочку и отобрал у нее смартфон.