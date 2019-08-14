ЧП в метро Киева: мужчина упал на рельсы - опубликовано видео

Мужчина упал между двумя вагонами / Скриншот видео Киев оперативный

В столичном метро на станции Университет мужчина упал на рельсы между двумя вагонами поезда. Из-за ЧП остановилась вся красная линия подземки.

Инцидент произошел около 21:40 во вторник, 13 августа. Видео проишествия появилось на странице группы Киев оперативный в Facebook. Как видно на кадрах, человек упал между двумя вагонами на рельсы. Поезд остановили. К счастью, пострадавшего достали живым.

Детали инцидента устанавливаются.

Напомним, утром 17 июля в Киеве на станции метро Олимпийская мужчина упал на рельсы до прибытия поезда. Из-за инцидента в столичной подземке движение поездов останавливалось на несколько минут.