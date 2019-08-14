Бывший зам Турчинова стал директором Национального института стратегических исследований

Зеленский подписал указ о назначении нового главы НИСИ/ Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований, перед этим уволив его с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе №599.

Теперь в течение двух месяцев Литвиненко должен внести предложения относительно реформирования и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников.

Данный указ вступает в силу со дня опубликования.

Указом №598 Зеленский уволил Литвиненко с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Александр Литвиненко с июня 2010 по январь 2014 года занимал должность заместителя директора Национального института стратегических исследований. С 27 марта по 4 апреля 2014 года был советником гендиректора государственного концерна "Укроборонпром". 5 апреля 2014 года генерал-майор запаса был назначен заместителем секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с поста представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе своим указом №414 от 13 августа. Бессмертный был назначен представителем украинского государства в ТКГ 9 июля.