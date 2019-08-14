Бывший зам Турчинова стал директором Национального института стратегических исследований

Владимир Зеленский поручил Александру Литвиненко модернизировать институт.
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований, перед этим уволив его с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе №599.
Теперь в течение двух месяцев Литвиненко должен внести предложения относительно реформирования и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников.
Данный указ вступает в силу со дня опубликования.
Указом №598 Зеленский уволил Литвиненко с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Александр Литвиненко с июня 2010 по январь 2014 года занимал должность заместителя директора Национального института стратегических исследований. С 27 марта по 4 апреля 2014 года был советником гендиректора государственного концерна "Укроборонпром". 5 апреля 2014 года генерал-майор запаса был назначен заместителем секретаря СНБО Александра Турчинова.
Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с поста представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе своим указом №414 от 13 августа. Бессмертный был назначен представителем украинского государства в ТКГ 9 июля.