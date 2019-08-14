Погода на завтра: прогноз удивил контрастами

Погода в Киеве 15 августа будет комфортной / Утро

Погода в Украине в четверг, 15 августа, будет контрастной. На Западе прогнозируются грозы и шквалы, на остальной территории Украины – пожарная опасность.

Синоптик прогнозирует, что кратковременные дожди, грозы, сильные ливни, шквалы и град придут завтра в западные регионы. Влажность может дотянуть и до Житомирской области, однако тут осадки будут слабее. Также ожидается сильный, до штормового, южный ветер на Севере, в Центре и вплоть до Одесской области. На Юге, Востоке и в центральных областях (кроме Винницкой) будет сухо и жарко.

Температура воздуха в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области, составит +30… +34 градуса. На Западе будет холодно – всего лишь +18… +23 градуса.

"А вот на Севере - полная демократия: в четверг в Житомирской области +20…+23 градуса, в Киевской области +23…+25 градусов, в Черниговской области +25… +27 градусов, в Сумской области +26… +31 градус", - пишет синоптик в Facebook.

Погода в Киеве 15 августа будет комфортной. Жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя небольшая.

Facebook Наталия Диденко

Напомним, вечером 13 августа на Буковине был сильный дождь, выпал град размером с куриное яйцо. Он продырявил крыши, разбил окна домов, светофоры, побил лобовое стекло машины, из-за него пострадал урожай груш и помидор.

Как сообщал Главред, из-за непогоды без электроснабжения остались 205 населенных пунктов.