Суд восстановил в должности люстрированного замгенпрокурора времен Януковича

Голомша был уволен с должности заместителя генпрокурора в 2014 году / УНИАН

Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-замгенпрокурора Украины, который призывал официальный Киев перейти в режим "большей жестокости" в военном конфликте на Донбассе, Николая Голомшу.

Голомша был уволен с должности заместителя генпрокурора в 2014 году в соответствии с законом о люстрации. Однако, теперь служители Фемиды заявили, что Голомша вообще не подпадал под закон о люстрации, так как его должность не была политической. В ОАСК говорят, что одно это является основанием для отмены решения о его увольнении, сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, в Окружном админсуде заявили, что Генпрокуратура не представила доказательств "принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека".

Стоит отметить, что рассмотрение дела Николая Голомши продолжалось с ноября 2014 года. В суде это объяснили "общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел".

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года.