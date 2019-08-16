"Будем продавать квартиру": на суде жена Грымчака пожаловалась на унижение

Юлия Грымчак считает задержание мужа унижением / Фото: Facebook/Юлия Грымчак

Во время заседания суда в Чернигове Юлия Грымчак, жена задержанного накануне в момент получения взятки замминистра МинВОТ Юрия Грымчака, завила, что их семья попала в сложную финансовую ситуацию, которая еще и является унизительной.

"Из золота у нас с мужем есть только наши обручальные кольца, другого золота нет, потому что мы лечим маму, она онкобольная. Мы сделали все, чтобы продать золото и ее вылечить. Сейчас единственное, что я могу сделать, так это продать квартиру. Но если надо будет, мы пойдем с детьми на арендованную квартиру и будем продавать свою квартиру, чтобы оплатить услуги адвоката и освободить мужа отсюда. Честно говоря, это унизительная ситуация, но мы будем защищать свою честь", - заявила супруга Грымчака.

По словам Юлии, у семьи нет денег, что оплатить залог в 12,5 млн грн, который прогнозируют для временного освобождения ее мужа на время следствия. Она добавила, что не планирует просить у кого-либо о помощи и намерена решить проблему собственными силами.

"Если нужно, чтобы мужчина, получивший медали, сидел в СИЗО… значит, будет сидеть в СИЗО. Потому что у нас таких денег нет и никогда не было. Мы даже не могли позволить себе покупку машины. А говорить о 12 миллионах, тем более такая сумма незаконно названа была, я не знаю, где такие деньги брать. Я не буду обращаться к депутатам или Кабмину, чтобы нам такие деньги одолжили", – обобщила Грымчак.

Напомним, ранее адвокат Грымчака рассказала о требовании прокуратуры.

Как сообщалось, Генпрокуратура объявила подозрение Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.