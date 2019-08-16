"Будем продавать квартиру": на суде жена Грымчака пожаловалась на унижение

16 августа 2019, 21:11

Женщина уверяет, что семья чиновника все деньги потратила на лечение онкобольной матери, поэтому оплатить залог нечем.

Юлия Грымчак
Юлия Грымчак считает задержание мужа унижением / Фото: Facebook/Юлия Грымчак

Во время заседания суда в Чернигове Юлия Грымчак, жена задержанного накануне в момент получения взятки замминистра МинВОТ Юрия Грымчака, завила, что их семья попала в сложную финансовую ситуацию, которая еще и является унизительной.

"Из золота у нас с мужем есть только наши обручальные кольца, другого золота нет, потому что мы лечим маму, она онкобольная. Мы сделали все, чтобы продать золото и ее вылечить. Сейчас единственное, что я могу сделать, так это продать квартиру. Но если надо будет, мы пойдем с детьми на арендованную квартиру и будем продавать свою квартиру, чтобы оплатить услуги адвоката и освободить мужа отсюда. Честно говоря, это унизительная ситуация, но мы будем защищать свою честь", - заявила супруга Грымчака.

По словам Юлии, у семьи нет денег, что оплатить залог в 12,5 млн грн, который прогнозируют для временного освобождения ее мужа на время следствия. Она добавила, что не планирует просить у кого-либо о помощи и намерена решить проблему собственными силами.

"Если нужно, чтобы мужчина, получивший медали, сидел в СИЗО… значит, будет сидеть в СИЗО. Потому что у нас таких денег нет и никогда не было. Мы даже не могли позволить себе покупку машины. А говорить о 12 миллионах, тем более такая сумма незаконно названа была, я не знаю, где такие деньги брать. Я не буду обращаться к депутатам или Кабмину, чтобы нам такие деньги одолжили", – обобщила Грымчак.

Напомним, ранее адвокат Грымчака рассказала о требовании прокуратуры.

Как сообщалось, Генпрокуратура объявила подозрение Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Юрий Грымчак новости Украины дело Грымчака
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:11
"Будем продавать квартиру": на суде жена Грымчака пожаловалась на унижение
21:03
"Пи*да из трусов выпадает": Волочкову пристыдили за откровенный шпагат
20:33
В Одессе депутат после драки коллег передумал увольняться
20:19
"Какого-то мелкого подобрали": Путина уличили в использовании клона
20:01
В Газпроме озвучили процент готовности Северного потока-2
19:58
Сытник обвинил Луценко: не сотрудничает с НАБУ по делу судей ОАСК Видео
19:23
Сценарист Чернобыля пожалел авторов русского сериала об аварии
19:20
Захват пиратами моряков у берегов Камеруна: в МИД назвали число украинских заложников Видео
18:53
В Чернигове начался суд по делу Грымчака Видео
18:49
Дмитрий Гордон дал рецепт, как вернуть Донбасс
18:24
Порошенко в документах назвал себя президентом Украины
18:11
Леся Никитюк сдала "абсолютно рабочую схему", как найти свою любовь
17:57
Нападение с фекалиями на нардепа Куприя: задержан гражданин РФ
17:51
Пираты захватили в заложники украинских моряков у берегов Камеруна: первые подробности Видео
17:31
Экс-глава МИД спрогнозировал итог встречи Зеленского и Трампа
17:26
В Киевском метро заметили двойника Зеленского: потрясающее сходство
17:20
Украинского бизнесмена в РФ обвинили в мошенничестве и дали 9 лет тюрьмы
17:17
В Форс-мажорах от души постебались над Меган Маркл
16:56
На главу СБУ завели уголовное дело: стали известны подробности Видео
16:45
Боевики "ЛДНР" во время учений утопили танк: есть погибшие
16:44
Простуда, аллергия и другие неприятности: опровержение самых известных мифов про кондиционеры новости компании
16:39
Самый важный маршрут в мире: от КПВВ в Станице запустили электрокар Видео
16:21
Фильм Зеленского принес бюджету убытки на миллионы
16:14
Камни и пиротехника: в Запорожье ультрас Зари и ЦСКА устроили побоище Видео
16:00
Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета и описалась на глазах пассажиров Видео
15:52
Снова "ослушался": Гройсман отказался "придержать" деньги для городов
15:50
"Украина: эволюция достоинства" – документальный фильм ко Дню Независимости
15:29
Арест с миллионным залогом: адвокат Грымчака рассказала о требовании прокуратуры Видео
15:25
ЦИК распустила комиссию на скандальном 210 округе
15:06
Pianoбой спел Шампанські Очі в память о Скрябине Видео
15:01
"Мегалот": В Днепре выигран Мегаприз размером более 1 миллиона
14:59
Под Киевом из-под носа СБУ во время экстрадиции сбежал наркобарон Видео
14:48
Знали и не предупредили: в деле об убийстве "Сармата" появились новые подробности
14:31
Стычки и дымовые шашки: на округе на Черниговщине произошли столкновения Фото Видео
14:16
Дело Грымчака: пострадал от взятки очень непростой человек Видео
14:13
В России рухнуло здание: люди погибли под завалами Видео
14:06
"Я на вас др*чу": Анна Седокова разделась на пикантном фото
14:01
Мир Дикого Запада 3 сезон: дата выхода, новые актеры и сюжет Видео
13:56
"Последняя отсрочка": в Слуге народа рассказали о судьбе нерастаможенных евроблях Видео
13:51
Стало известно, когда и где Усик дебютирует в супертяжах
13:45
"Лохи, отжать, как Крым": мир в шоке от идеи Трампа купить Гренландию
13:44
Slide Away: Майли Сайрус спела о том, как бросила Лиама Хемсворта Видео
13:30
Зеленский отказался дать интервью российским пропагандистам
13:27
В ФСБ подсчитали число приехавших в РФ украинских заробитчан
13:11
Россия заработала почти миллиард на новых санкциях США
13:07
День Независимости Украины 2019: что запланировано на 23-24 августа Видео
13:06
Коррупция в оборонке: Сытник "повесил собак" на ГПУ Видео
12:58
Облили фекалиями, брызнули слезоточивым газом: под Киевом атаковали нардепа Фото Видео
12:39
Пингвины и шаурма: в Офисе Зеленского освежили интерьер новыми картинами Фото
12:28
Не время шашлыков: синоптик предупредила украинцев о резком похолодании Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять