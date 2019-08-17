Трагедия в Одессе: ГБР расследует халатность работников ГСЧС

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту служебной халатности работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), что привело к адскому пожару в гостинице Токио Стар в Одессе в ночь на 17 августа, который забрал жизни 8 человек.

По информации, в ГБР подозревают сотрудников ГСЧС в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при проверке здания гостиницы Токио Стар.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей", - заявили в ведомстве.

Отметим, в настоящее время осуществляется допрос свидетелей и выемка необходимых для следствия документов. Следственные действия проводятся по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса, а именно - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Читайте также"Клоповник, конура без окон": в Сети раскрыли жуткие детали о сгоревшем отеле Токио Стар в ОдессеНапомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар. Пожар был локализован в 3:35, ликвидировать его удалось в 04:32 утра. К тушению пожара были привлечены 65 спасателей и 13 единиц техники. По словам постояльцев, пожар начался в прачечной отеля. В результате пожара в отеле погибли 8 человек, еще 10 пострадали.

Также сообщалось, владельцы отеля Токио Стар в Одессе, в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли 8 человек, не разрешили провести плановую проверку ГосЧС в июле 2019 года.

"Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в июле этого года было запланировано проведение проверки указанного отеля. Но вместе с тем, что собственник (отеля) сменил форму собственности, представитель ГосЧС на проверку не был допущен", – рассказал на брифинге заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на новость о пожаре в одесском отеле Токио Стар, где погибли 8 людей, еще десяток пострадали.

На своей странице в Facebook глава государства назвал произошедшее "преступной халатностью" и "пренебрежительным отношением к человеческой жизни.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - пообещал глава страны.